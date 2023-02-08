Эксперт посоветовала, как убрать пленку с лобового стекла — журнал За рулем

Эксперт посоветовала, как убрать пленку с лобового стекла

Как оказалось, образуется она не из-за неправильной обработки дорог реагентами.

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Водители в столице и во многих других мегаполисах жалуются, что в этом году после обработки дорог реагентами образовавшаяся пленка оседает на лобовых стеклах, щетки не справляются. Даже после мойки автомобиля эта пленка остается. Но не современные реагенты являются первопричиной возникновения маслянистой пленки и различных мутных разводов, считает руководитель аппарата Ассоциации содержания зимних дорог Анна Шестаченко.

В беседе с порталом «За рулем» она отметила, что материалы, которыми обрабатывают дороги, при растворении образуют прозрачную соленую воду.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Грязь и маслянистая пленка появляются из-за наличия на проезжей части бензина, масел, истертых шин и асфальта, а также почвы с газонов и склонов, и песка из соседних трасс и городов вокруг Москвы, где еще используют пескосоляную смесь. Таких городов, к слову, с каждым годом становится все меньше», — рассказала эксперт.

Очистить стекла и уменьшить налипание на них различных смесей поможет, по ее словам, обработка гидрофобными составами типа антидождь.

Также стекла можно помыть при помощи гелей для посуды и моющих веществ для домашних окон. Уменьшить загрязнение лобового стекла можно, регулярно протирая его губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сильную грязь он не устранит, но как профилактическое средство будет полезен», — посоветовала Шестаченко.

Эксперт также отметила, что с 2011 года в столице применяются многокомпонентные противогололедные реагенты, состав которых был разработан и рекомендован специальной комиссией из ученых, экспертов и экологов. Глобально составы не меняются уже много лет. На сегодняшний день в арсенале столицы несколько видов антигололедных средств для разных городских нужд. В частности, для обработки проезжей части применяются жидкие и твердые комбинации хлоридов натрия и кальция, а также хлоридов натрия, кальция, калия с добавлением формиата натрия, который препятствует коррозии автомобилей.

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Фото: АГН Москва»

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