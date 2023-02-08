Еще один китайский бренд рвется на рынок России

Нам он больше известен по грузовой технике, но в Россию придет с легковыми авто.

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Стало известно, что дилер «Рольф» и китайский производитель автомобилей BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.), предварительно договорились о продажах в Петербурге легковых машин бренда. Сначала наладят поставки, а если будет спрос, то и локальное производство BAW в Петербурге.

Пекинский автомобильный завод BAW был основан в 1958 г. Он выпускает внедорожники, пикапы, минивэны, легкие грузовики, спецавтомобили и военную технику, являясь поставщиком для армии Китая. На российском рынке BAW присутствует как дистрибьютор коммерческой техники, легковые авто к нам не поставляли.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Если стороны договорятся, продажи начнут в этом году.

Я себе купил бы BAW BJ212 — в «девичестве» ГАЗ-69. Самый известный автомобиль марки BAW. От «козла» там уже ничего не осталось, начиная с турбомотора Mitsubishi 2.4 (211 л.с.). В Китае он стоит около миллиона в пересчете на рубли, у нас был бы вдвое дороже.

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Источник: «Ведомости»

Фото: BAW