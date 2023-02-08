Еще один китайский бренд рвется на рынок России

Стало известно, что дилер «Рольф» и китайский производитель автомобилей BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.), предварительно договорились о продажах в Петербурге легковых машин бренда. Сначала наладят поставки, а если будет спрос, то и локальное производство BAW в Петербурге.
Пекинский автомобильный завод BAW был основан в 1958 г. Он выпускает внедорожники, пикапы, минивэны, легкие грузовики, спецавтомобили и военную технику, являясь поставщиком для армии Китая. На российском рынке BAW присутствует как дистрибьютор коммерческой техники, легковые авто к нам не поставляли.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Если стороны договорятся, продажи начнут в этом году.
Я себе купил бы BAW BJ212 — в «девичестве» ГАЗ-69. Самый известный автомобиль марки BAW. От «козла» там уже ничего не осталось, начиная с турбомотора Mitsubishi 2.4 (211 л.с.). В Китае он стоит около миллиона в пересчете на рубли, у нас был бы вдвое дороже.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Ведомости»
Фото: BAW
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.