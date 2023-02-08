Кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России — журнал За рулем

Кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России

SUV расположился в модельной линейке выше Tiguan. Ранее к нам такие машины не завозили.

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Volkswagen Tayron все же добрался до России, пусть и по схеме параллельного импорта — один из крупных столичных дилеров объявил о старте продаж автомобилей из Китая.

Автомобиль представлен в единственной комплектации — Premium Plus, но с двумя двигателями (на выбор) — 1.4 (150 л.с.) и 2.0 (186 л.с.). Оба агрегатируются 7-ступенчатым роботизированным DSG. Привод только передний.

Кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В оснащение автомобиля входят 6 подушек безопасности, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и пуск двигателя с кнопки, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и сенсорный 12-дюймовый экран центрального управления, трехзонный климат-контроль, легкосплавные диски R18, светодиодные фары, функция предупреждения об усталости за рулем, панорамная крыша с люком и многое другое.

Кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России

Цена модели — от 3,4 млн до 3,9 млн рублей.

Tayron собирают с 2018 года в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Источник: Авилон

Фото: Volkswagen, dongchedi.com

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