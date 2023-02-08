В производстве автомобилей начали использовать металлолом

Таким образом, углеродный след снизится на 20%.

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Компания «Русал» запустила производство литейных сплавов с низким углеродным следом из алюминиевого лома для автомобильной промышленности.

Новый сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства», — говорится в сообщении в компании.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Новый сплав соответствует требованиям автомобильных производителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. Это обеспечивает участие компании в экономике замкнутого цикла автопромышленности.

Производство такого сплава увеличат во второй половине 2023 года, а содержание вторичного сырья в нем доведут до 30%.

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Источник: «Русал»

Фото: Depositphotos, «Русал»