В производстве автомобилей начали использовать металлолом

Компания «Русал» запустила производство литейных сплавов с низким углеродным следом из алюминиевого лома для автомобильной промышленности.
Новый сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства», — говорится в сообщении в компании.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Новый сплав соответствует требованиям автомобильных производителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. Это обеспечивает участие компании в экономике замкнутого цикла автопромышленности.
Производство такого сплава увеличат во второй половине 2023 года, а содержание вторичного сырья в нем доведут до 30%.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: «Русал»
Фото: Depositphotos, «Русал»
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.