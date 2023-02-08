УАЗ рассчитывает на увеличение производства автомобилей в 2023 году

Автозавод не намерен уступать кому-то свое место на рынке.

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Ульяновский автозавод в этом году планирует существенно увеличить производство автомобилей, а также обеспечить локализацию и технологическую независимость, заявил генеральный директор предприятия Алексей Спирин на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

«Стоять на месте — значит, уступить свое место другому автопроизводителю. Планируем увеличить выпуск всех автомобилей», — сказал руководитель УАЗа, напомнив, что в прошедшем году завод выпустил чуть более 35 тысяч автомобилей — это на 15% меньше, чем в 2021-м.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Спирин также рассказал, что на предприятии продолжается процесс локализации, что позволит обеспечить технологическую независимость.

«В среднесрочной перспективе работаем над вопросом возвращения гидроагрегата управления АБС с системой курсовой устойчивости, а также подушек безопасности. Планируем вернуть их к концу 2023-началу 2024 года», — добавил Алексей Спирин.

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Источник: Панорама УАЗ

Фото: https://t.me/UAZ_Today