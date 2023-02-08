Боевой робот «Маркер» — первое видео — журнал За рулем

Боевой робот «Маркер» — первое видео

Бронетехника уже отправлена в зону СВО, где пройдет проверку боями.

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Известно, что в зоне СВО будут испытывать две версии боевых роботов — разведывательную и ударную. В скором времени к ним добавятся еще три версии.

Роботы будут проводить разведку местности, в том числе в автономном режиме, наблюдая за противником с помощью дронов.

Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника — ему не нужна батарея, кроме того, на его систему управления нельзя воздействовать средствами РЭБ», — рассказал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Ударная версия робота «Маркер» получит мощное вооружение. Это и крупнокалиберный пулемет, и автоматический гранатомет, и ракеты.

Роботы могут действовать совершенно автономно. Система распознавания целей «Маркеров» основана на нейросети, которая справляется с задачей быстрее и лучше человека. Также робот демонстрирует высокую точность уничтожения летящих объектов. При этом стрелковый комплекс может вращаться вокруг своей оси с невероятной скоростью — до 350 градусов в секунду (почти полный оборот).

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Боевой вариант робота «Маркер» имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — рассказал Рогозин.

«Маркер» был разработан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований. Его оснащают противотанковыми ракетами, автоматическими станковыми гранатометами, пулеметами и другим вооружением. Также он может нести беспилотные летательные аппараты и медицинское снаряжение.

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