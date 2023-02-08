Водитель намеренно врезался в машину полицейских. А те не в обиде

23-летний парень познакомился в интернете с девушкой и договорился о встрече. Незнакомка попросила, чтобы первое свидание состоялось у нее «на районе» в Солнечном (Красноярск).
Парень приехал, но девушки на месте не оказалось, а потом к машине подошли неизвестные парень с девушкой и попросили довезти до Северного.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По дороге пассажир, приставив нож, потребовал деньги. Так как наличных у потерпевшего не оказалось, злоумышленники заставили его ехать до ближайшего банкомата.
В дороге молодой человек заметил машину ППС и решил врезаться в патрульный автомобиль, чтобы таким образом попросить о помощи.
Выскочив из машины, он бросился к полицейским и попросил задержать пассажиров, обещая объяснить все позже.
Полиция задержала злоумышленников: ими оказались 29-летний ранее судимый мужчина и его 20-летняя спутница. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
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Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: АГН «Москва»
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