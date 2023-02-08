Lada Granta Cross лишилась самой дешевой комплектации

АВТОВАЗ сократил линейку комплектаций универсала Lada Granta Cross, исключив из нее самую простую и, соответственно, дешевую версию Classic’22. Теперь минимальная стоимость, за которую можно купить у дилеров эту модель, составляет 818,9 тыс. (рост цены на 76,6 тыс. рублей).
Новой базовой комплектацией Lada Granta Cross стала версия Classic'22 Advance. В отличие от предыдущей модели, она оснащена двумя фронтальными подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, подогревом передних сидений, аудиосистемой с Bluetooth и Hands Free вместо аудиоподготовки.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Двигатель у всех Lada Granta одинаковый — 90-сильный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра, который сочетается с 5-ступенчатой механикой.
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Источник: Автостат
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