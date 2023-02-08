Lada Granta Cross лишилась самой дешевой комплектации

За сколько теперь ее можно купить?

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АВТОВАЗ сократил линейку комплектаций универсала Lada Granta Cross, исключив из нее самую простую и, соответственно, дешевую версию Classic’22. Теперь минимальная стоимость, за которую можно купить у дилеров эту модель, составляет 818,9 тыс. (рост цены на 76,6 тыс. рублей).

Новой базовой комплектацией Lada Granta Cross стала версия Classic'22 Advance. В отличие от предыдущей модели, она оснащена двумя фронтальными подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, подогревом передних сидений, аудиосистемой с Bluetooth и Hands Free вместо аудиоподготовки.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Двигатель у всех Lada Granta одинаковый — 90-сильный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра, который сочетается с 5-ступенчатой механикой.

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Источник: Автостат