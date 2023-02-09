Оплатить парковку можно не только деньгами

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Пользователи портала «Миллион призов» смогут оплачивать парковку баллами, полученными за активное участие в городских проектах. Заплатить за парковку в столице можно через приложение «Парковки России», активировав новое поощрение — «Московский паркинг».

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, задачу совершенствовать цифровые сервисы и добавлять новые полезные функции в транспортные приложения поставил мэр Москвы.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

После покупки поощрения пользователи получат парковочные баллы на счет в приложении «Парковки России». Чтобы воспользоваться баллами, необходимо скачать или обновить приложение до последней версии и зарегистрироваться в нем.

При этом оба используемых профиля — «Парковки России» и mos.ru — должны быть привязаны к одному номеру телефона. Баллы поступят на счет автоматически.

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Источник: Миллион призов

Фото: АГН «Москва»