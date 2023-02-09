Вплоть до лишения прав: что грозит за езду на авто без регистрации

Согласно законодательству, в случае смерти владельца авто регистрация машины прекращается. Но это не мешает некоторым предприимчивым гражданам продолжать ездить на автомобиле. Как они считают, таким образом можно уйти от уплаты штрафов и налогов.
Но ездить долго на такой машине не получится: благодаря комплексам фотовидеофиксации у ГИБДД есть возможность оперативно реагировать на сигналы о передвижении автомобилей указанной категории.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
После остановки такой машины инспекторы изымут номера и свидетельство о регистрации автомобиля для их последующей утилизации. А в отношении водителя составят административные протоколы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
Штраф за это нарушение — 800 рублей. А при повторном задержании — 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
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Источник: Autonews
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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