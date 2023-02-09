Модель оснащается 100-сильным двигателем и может иметь двухцветную окраску кузова.

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На днях Kia представила в Китае обновленный Kia Yi, который можно купить и в России благодаря работающей схеме параллельного импорта.

В ходе обновления кроссовер получил логотип в новом дизайне, несколько новых штрихов во внешности, которые ее освежили, а также новые комплектации.

Автомобиль по-прежнему имеет решетку радиатора в стиле «нос тигра», а фары по бокам, благодаря своей форме, словно продолжают ее. Гармонично выглядят и три воздухозаборника в переднем бампере.

Кузов может быть двухцветным — крышу по желанию покрасят одной краской, а остальной кузов — другой. Это придает машине определенную степень индивидуальности. Кроме того, автомобиль имеет четные накладки на крыльях и порогах и колесные диски с четырьмя необычными спицами.

Сзади виден небольшой спойлер со встроенным стоп-сигналом и необычные «хвосты» рейлингов на крыше.

Панель приборов у кроссовера обычная аналоговая, но справа от нее находится большой экран мультимедийной системы. Есть трехспицевое рулевое колесо с кнопками управления системами машины.

В комплектации входят, например, люк с электроприводом, кондиционер, обогрев наружных зеркал и их электрорегулировка, круиз-контроль, передние и задние парктроники и многое другое.

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Оснащается кроссовер знакомым российским автомобилистам 1,4-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил и 132 Нм, который работает в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором. Привод — передний.

Стоит Kia Yi в Китае примерно от 100 000 до 150 000 юаней, или 1–1,5 млн рублей. Доставка его в Россию обойдется примерно в полмиллиона рублей.

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Фото: Autohome.com.cn