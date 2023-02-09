Иранцы определились, сколько машин они поставят в Россию

Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год. Об этом рассказал российский посол в Тегеране Алексей Дедов.
Правда, до сих пор не решены вопросы сертификации, формирования дилерской сети и сервисного обслуживания, что затягивает дату начала поставок.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Не отказались иранцы от планов по организации совместного производства автомобилей и автокомпонентов.
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Источник: РИА Новости
Фото: president.ir, Unsplash
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