Эксперт рассказал, почему не стоит заправлять бак под завязку

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин развеял миф, что заполнять канистры и баки автомобилей под завязку опасно, так как «может рвануть». Рвануть не рванет, но делать этого все равно не следует, так как возможны другие неприятности.
Вообще, чтобы заправить бак современного автомобиля под завязку, нужно еще очень постараться: у заправочного пистолета то и дело будет срабатывать «отсечка».
Допустим, удалось, тогда в итоге вы заполните не только бак, но и весь канал до заливной горловины. Если автомобиль после заправки проедет какое-то расстояние, неприятностей не будет — избыточные литры израсходуются.
А вот если оставить такой автомобиль на солнцепеке, расширяющийся при нагревании бензин может потечь наружу.
Таким образом, полный бак не страшен, а переполненный способен на мелкие пакости.
Наполнять под завязку канистры не следует еще и по другой причине: об этом вы узнаете в нашем материале.
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Фото: Depositphotos
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