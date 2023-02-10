Назван верный способ не попадать в ДТП

Такие данные приводятся в исследовании Группы Ренессанс страхование и «Автокода». Так, вероятность ДТП с полным уничтожением машины заметно снижается после 20 лет опыта (0,43%). А у автомобилистов с 30-летним стажем частота «тоталей» почти в 3 раза ниже, чем у новичков за рулем (0,9% против 0,38%).
Статистика говорит о том, что водители в возрасте реже попадают в аварии. Вывод прост: чтобы снизить риск аварии, придется «наездить» хотя бы 20 лет стажа.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Частота обращений по страховому полису напрямую зависит от стажа и возраста. Автомобилисты 50+ лет со стажем вождения более 30 лет заявляют о повреждениях автомобиля реже среднего уровня на 29%. Почти такая же статистика у водителей в возрасте 40+ (со стажем в 20 лет) — в среднем, они заявляют о страховых случаях на 22% реже.
В онлайн-опросе участвовало 1200 человек в возрасте от 18 лет. Опрос провели в январе 2023 года.
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Фото: За рулем
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