Toyota представила новый Grand Highlander — журнал За рулем

Toyota представила новый Grand Highlander

13 подстаканников, 7 портов USB и мощность до 367 л.с.

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Стандартный Highlander недостаточно велик? Toyota выпустила длинный Grand Highlander! Этот кроссовер построен на той же платформе, что и обычный Highlander, и предлагается с двумя гибридными силовыми агрегатами, тремя рядами сидений для восьми пассажиров.

В базе Grand Highlander будет доступен с гибридом на базе 2,4-литрового бензинового двигателя, также предложат 2,5-литровый гибрид. Оба варианта могут иметь как передний, так и полный привод.

Toyota представила новый Grand Highlander

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В максимальной комплектации кроссовер получит гибридную установку, впервые представленную на Toyota Crown. Ее мощность составляет 367 л.с., благодаря чему кроссовер разгоняется до сотни за 6,3 секунды и способен буксировать прицепы массой до 2268 кг.

Toyota представила новый Grand Highlander

В Toyota обещают, что объем салона со сложенными сиденьями составляет 2775 литров, это примерно на 396 литров больше, чем у простого Highlander. Даже при поднятых спинках сидений третьего ряда багажник будет достаточно вместительным, влезет целых семь чемоданов.

Toyota представила новый Grand Highlander

Последний ряд сидений достаточно просторен для перевозки взрослых пассажиров и оборудован USB-портами, местами для хранения смартфонов или планшетов, подстаканниками и воздуховодами климатической системы.

Toyota представила новый Grand Highlander

Второй ряд Grand Highlander может быть оборудован как двумя капитанскими креслами, так и традиционным трехместным диваном.

Toyota представила новый Grand Highlander

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В более дорогих комплектациях передние сиденья оборудованы подогревами и вентиляцией. Подогрев есть и у рулевого колеса. Кресло водителя регулируется в 10 направлениях. Кресло переднего пассажира — в восьми.

В Toyota говорят, что спроектировали Grand Highlander так, чтобы он больше походил на гостиную. Поэтому пластик в машине мягкий, есть вставки под дерево и характерные для диванов подлокотники.

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Фото: Toyota

Toyota представила новый Grand Highlander

13 подстаканников, 7 портов USB и мощность до 367 л.с.

Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389365Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389366Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389361Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389363Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389362Toyota представила новый Grand Highlander
Toyota представила новый Grand Highlander

13 подстаканников, 7 портов USB и мощность до 367 л.с.

Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389361Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389362Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389363Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389365Toyota представила новый Grand Highlander — фото 1389366Toyota представила новый Grand Highlander
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

Toyota 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

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