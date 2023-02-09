Toyota представила новый Grand Highlander

Стандартный Highlander недостаточно велик? Toyota выпустила длинный Grand Highlander! Этот кроссовер построен на той же платформе, что и обычный Highlander, и предлагается с двумя гибридными силовыми агрегатами, тремя рядами сидений для восьми пассажиров.
В базе Grand Highlander будет доступен с гибридом на базе 2,4-литрового бензинового двигателя, также предложат 2,5-литровый гибрид. Оба варианта могут иметь как передний, так и полный привод.
В максимальной комплектации кроссовер получит гибридную установку, впервые представленную на Toyota Crown. Ее мощность составляет 367 л.с., благодаря чему кроссовер разгоняется до сотни за 6,3 секунды и способен буксировать прицепы массой до 2268 кг.
В Toyota обещают, что объем салона со сложенными сиденьями составляет 2775 литров, это примерно на 396 литров больше, чем у простого Highlander. Даже при поднятых спинках сидений третьего ряда багажник будет достаточно вместительным, влезет целых семь чемоданов.
Последний ряд сидений достаточно просторен для перевозки взрослых пассажиров и оборудован USB-портами, местами для хранения смартфонов или планшетов, подстаканниками и воздуховодами климатической системы.
Второй ряд Grand Highlander может быть оборудован как двумя капитанскими креслами, так и традиционным трехместным диваном.
В более дорогих комплектациях передние сиденья оборудованы подогревами и вентиляцией. Подогрев есть и у рулевого колеса. Кресло водителя регулируется в 10 направлениях. Кресло переднего пассажира — в восьми.
В Toyota говорят, что спроектировали Grand Highlander так, чтобы он больше походил на гостиную. Поэтому пластик в машине мягкий, есть вставки под дерево и характерные для диванов подлокотники.
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Фото: Toyota