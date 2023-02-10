«Пешие инспекторы» вышли на улицы для борьбы с хитрыми водителями

Желающих сэкономить на платных парковках становится все больше.

Материалы по теме Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Весь центр Санкт-Петербурга сегодня является фактически зоной платной парковки. И граждане находят, как им кажется, простой способ не платить за парковку — делают регистрационный номер нечитаемым.

Фиксация нарушений правил пользования платной парковкой происходит в Северной столице с помощью «Дозоров» — специальных передвижных комплексов фотовидеофиксации. Теперь комплексу помогают «пешие инспекторы», которые выходят по заранее намеченным маршрутам. Инспектор «освобождает» скрытый номер, после чего идет фиксация нарушения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Примечательно, что эти люди — это штатные сотрудники отдела на базе Городского центра управления парковками. «Отряд» пока малочисленный, но если он покажет результаты, то будет расширяться.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Российская газета

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС