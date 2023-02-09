Иран надеется на помощь АВТОВАЗа

Группа компаний Saipa из Ирана намерена реализовать партнерский проект с АВТОВАЗом. Азиатский производитель рассчитывает на поставки российских двигателей, которые, в частности, использует АВТОВАЗ для Lada Largus. Ими планируется оснащать машины, которые производятся в Иране по лицензии Renault.
Saipa построит на базе Renault Logan новый автомобиль под названием L90 или Tander, оснащенный российскими двигателями для Lada Largus», — сообщил советник и официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббас Мослем.
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Он отметил, что сотрудничество двух стран будет эффективным, учитывая реализованные автопроекты в технологиях Renault. К тому же партнерство с АВТОВАЗом позволит «удержать как иранских, так и российских производителей на дороге», добавил Аббас Мослем.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ, Unsplash
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