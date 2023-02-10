Придумали, как обезопасить коров и лошадей на дороге

Это поможет уменьшить количество аварий с животными.

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В Бурятии предложили помечать сельскохозяйственных животных светоотражающей краской, чтобы уменьшить количество ДТП.

Замглавы Иволгинского района Зоригто Доржиев сообщил, что проблема особенно актуальна для тех районов, через которые проходят оживленные дороги. Например, Иволгинский район входит в Улан-Удэнскую агломерацию, через него проходит федеральная трасса «Байкал», а также трасса, ведущая в Монголию. Вдоль них много хозяйств, где содержатся коровы, лошади.

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В темное время суток передвижение там очень опасно, как для автомобилей, таки для животных.

Он считает, что если пометить животное по бокам светоотражающей краской (небольшой по площади отметкой), это ему не повредит.

Предложение будет рассмотрено на Совете Народного Хурала.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash