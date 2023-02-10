В рубашке родился: отлетевшее колесо едва не убило пешехода

Инцидент произошел в вечернее время и попал на камеру видеорегистратора автомобиля, неспешно двигавшегося по территории большого заправочного комплекса. Водитель собирался подъехать к магазину, расположенному в конце площадки, как вдруг со стороны трассы наперерез ему с огромной скоростью пролетело колесо.
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Судя по всему, колесо оторвалось от какой-то из машин, едущих по трассе. О ее судьбе история умалчивает, но и очевидцам полета колеса пришлось пережить несколько нервных мгновений. Пара в машине с видеорегистратором отделалась легким испугом, чего не скажешь о мужчине у магазина — его испуг явно получился потяжелее…
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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