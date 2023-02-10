«Газстроймашина»: уникальные советские вездеходы, о которых вы могли не знать

Секретные или полусекретные, эти объединения производили на свет уникальные машины, многие из которых до сих пор несут на себе печать невероятного инженерного мастерства. Одно из таких объединений — СКБ «Газстроймашина», создававшее одни из самых больших и грузоподъемных гусеничных вездеходов в стране. И да, все показанные в видеоролике машины обладали еще и качествами снегоболотоходов и имели широчайший спектр применения.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Одна из наиболее известных машин СКБ «Газстроймашина» — четырехгусеничный вездеход БТ-361 «Тюмень» грузоподъемностью 36 тонн. Интересно, что этот снегоболотоход стал примером импортозамещения в СССР — потому что был придуман как замена закупавшейся тогда в Канаде машине Husky 8. И замена получилась удачной!
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Видео: YouTube / MotorProject
Фото: скриншот видео YouTube
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