«Газстроймашина»: уникальные советские вездеходы, о которых вы могли не знать

В машиностроительном секторе Советского Союза было немало интересных предприятий и конструкторских бюро.

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Секретные или полусекретные, эти объединения производили на свет уникальные машины, многие из которых до сих пор несут на себе печать невероятного инженерного мастерства. Одно из таких объединений — СКБ «Газстроймашина», создававшее одни из самых больших и грузоподъемных гусеничных вездеходов в стране. И да, все показанные в видеоролике машины обладали еще и качествами снегоболотоходов и имели широчайший спектр применения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Одна из наиболее известных машин СКБ «Газстроймашина» — четырехгусеничный вездеход БТ-361 «Тюмень» грузоподъемностью 36 тонн. Интересно, что этот снегоболотоход стал примером импортозамещения в СССР — потому что был придуман как замена закупавшейся тогда в Канаде машине Husky 8. И замена получилась удачной!

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Видео: YouTube / MotorProject

Фото: скриншот видео YouTube