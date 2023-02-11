В заброшенном особняке обнаружили раритетный Chevrolet Camaro

В доме уже несколько десятилетий никто не живет.

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В Сети появился ролик, в котором автор исследует заброшенное поместье в Италии. Оно было построено в конце XVIII века, а в 1930 году в нем поселился последний житель. По профессии он был врачом, что очень радовало жителей окрестных деревень, мучившихся от болезней. Ночью, как говорят, таинственный житель занимался алхимией. А в 60-х годах бесследно исчез.

Автор ролика проходит по многим помещениям дома и ближе к концу видео находит покрывшийся пылью и ржавчиной Chevrolet Camaro 1968 года. Несмотря на столь долгую стоянку, вероятно, машину можно восстановить, ведь подобные примеры встречаются.

Автомобили первого поколения оснащали 6- и 8-цилиндровыми моторами объемом 3,8–7 л, мощностью от 140 до 430 л.с. Коробки передач: 3- и 4-ступенчатые механические, 2- и 3-ступенчатые автоматические.

Конструктивно машина довольно проста: тормоза барабанные, усилитель — опция, задняя подвеска — зависимая рессорная.

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Источник: Steve Ronin / YouTube

Фото: Steve Ronin / YouTube