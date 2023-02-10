Водителям разрешат бесплатно оставлять машины возле соцобъектов

Правда, время лимитировано, но не для всех.

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Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о предоставлении автомобилистам права бесплатно оставлять машины возле объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, посетителям соцучреждений не придется разоряться на стоянку для авто, отметил один из авторов новации, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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Согласно части 2 статьи 13 ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», платные парковки могут быть запрещены на территориях, прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные, государственные медорганизации, организации культуры.

Но поскольку прямого запрета нет, платные парковки там повсеместно создаются, что ограничивает доступ граждан к объектам социальной инфраструктуры. Страдают и инвалиды: если на такой платной парковке все специальные бесплатные парковочные места, предназначенные для них, заняты, они вынуждены парковаться платно по общему тарифу.

Депутаты предлагают внести изменения в закон и разрешить бесплатную парковку возле социально значимых объектов. Если такой закон примут, на обычных местах это можно будет делать в течение трех часов, а инвалидам на специальных местах — бессрочно.

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Источник: пресс-служба ЛДПР

АГН «Москва»