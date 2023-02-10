Когда могут оштрафовать за движение задним ходом

Зеркала заднего вида не всегда дают уверенность, что дорога свободна, — остается много мертвых зон.

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В Правилах дорожного движения говорится, что если водитель не может быть уверен в безопасности маневра, он должен прибегнуть к помощи третьих лиц, напоминает юрист Сергей Смирнов.

То есть нужно попросить пассажира или прохожего проследить, чтобы на пути не было препятствий или людей.

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Как правило, задним ходом мы двигаемся на парковке у магазина или во дворе, и всегда есть опасность, что под колеса может попасть, например, ребенок. Из-за небольшого роста он может оказаться вне зоны, которая отражается в зеркалах.

Водитель, случайно задевший на парковке чужую машину и, возможно, даже этого не заметивший, может быть привлечен к ответственности за то, что покинул место дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

В ряде случаев за движение задним ходом предусмотрен штраф:

на пешеходном переходе

на скоростной дороге

на мосту

под путепроводом и так далее.

Если рядом окажется сотрудник ДПС, то штраф в 500 рублей неминуем, даже если никакого ДТП не было, подчеркнул юрист.

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Источник: радио Sputnik

Фото: depositphotos.com