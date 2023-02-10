Новый кроссовер Changan поступил в продажу — журнал За рулем

Новый кроссовер Changan поступил в продажу

Благодаря более просторному салону автомобиль может получить к названию уточнение Plus.

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Недавно в Сети появились фотографии кроссовера Changan CS95 нового поколения, сделанные в дилерском центре Китая. При этом премьера машины должна состояться только 14 февраля.

Автомобиль получил не только современный дизайн, но и более просторный салон. Поэтому новый автомобиль может быть переименован в «CS95 Plus».

Новый кроссовер Changan поступил в продажу

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На фотографиях видны светодиодные дневные ходовые, которые соединяют фары. Благодаря этому кроссовер кажется шире, чем он есть на самом деле. Решетка радиатора тоже стала крупнее.

Новый кроссовер Changan поступил в продажу

При взгляде сбоку видно, что автомобиль имеет классическую для средних и больших кроссоверов структуру: поясная линия идет прямо, передние и задние колесные арки большие, крыша слегка ниспадает к двери багажника и заканчивается небольшим спойлером, линии четкие и понятные.

Новый кроссовер Changan поступил в продажу

В салоне установлена 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, рулевое колесо многофункциональное, а правее виден 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Новый кроссовер Changan поступил в продажу

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Двигатель у кроссовера один. Это турбированный четырехцилиндровый мотор 2.0T мощностью 234 л.с. и 360 Нм.

Крутящий момент передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Стоимость нового кроссовера Changan CS95 Plus пока не объявлена.

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Фото: Autohome.com.cn

Новый кроссовер Changan поступил в продажу

Благодаря более просторному салону автомобиль может получить к названию уточнение Plus.

Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389655Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389657Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389656Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389658Новый кроссовер Changan поступил в продажу
Новый кроссовер Changan поступил в продажу

Благодаря более просторному салону автомобиль может получить к названию уточнение Plus.

Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389655Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389656Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389657Новый кроссовер Changan поступил в продажу — фото 1389658Новый кроссовер Changan поступил в продажу
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