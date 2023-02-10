Новый кроссовер Changan поступил в продажу

Благодаря более просторному салону автомобиль может получить к названию уточнение Plus.

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Недавно в Сети появились фотографии кроссовера Changan CS95 нового поколения, сделанные в дилерском центре Китая. При этом премьера машины должна состояться только 14 февраля.

Автомобиль получил не только современный дизайн, но и более просторный салон. Поэтому новый автомобиль может быть переименован в «CS95 Plus».

На фотографиях видны светодиодные дневные ходовые, которые соединяют фары. Благодаря этому кроссовер кажется шире, чем он есть на самом деле. Решетка радиатора тоже стала крупнее.

При взгляде сбоку видно, что автомобиль имеет классическую для средних и больших кроссоверов структуру: поясная линия идет прямо, передние и задние колесные арки большие, крыша слегка ниспадает к двери багажника и заканчивается небольшим спойлером, линии четкие и понятные.

В салоне установлена 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, рулевое колесо многофункциональное, а правее виден 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

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Двигатель у кроссовера один. Это турбированный четырехцилиндровый мотор 2.0T мощностью 234 л.с. и 360 Нм.

Крутящий момент передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Стоимость нового кроссовера Changan CS95 Plus пока не объявлена.

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Фото: Autohome.com.cn