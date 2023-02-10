Немецкий конкурент Креты снова в продаже

Кроссовер оснащен 130-сильным двигателем и 8-ступенчатым автоматом.

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В Россию начали ввозить кроссоверы Opel Mokka по схеме параллельного импорта.

Привод — только передний, но при этом автомобиль оснащается резвым турбированным двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 130 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом.

Opel Mokka имеет богатое оснащение и уже мало похож на тот кроссовер, который когда-то продавался в нашей стране официально.

У него матричные фары, адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, есть система распознавания дорожных знаков, обогревы сидений, мультируль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль и многое другое.

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Построен новый Opel Mokka второго поколения на платформе PSA Peugeot-Citroen CMP и появился в продаже в 2020 году. Несмотря на родство с «французами», дизайн у кроссовера фирменный опелевский.

Центральный элемент салона — вытянутая панель Pure Panel, состоящая из двух дисплеев.

По информации РГ, стоит кроссовер Opel Mokka второго поколения недешево. Машина 2022 года выпуска, но без пробега обойдется в 3 550 000 рублей.

Фото: Opel