Немецкий конкурент Креты снова в продаже

В Россию начали ввозить кроссоверы Opel Mokka по схеме параллельного импорта.
Привод — только передний, но при этом автомобиль оснащается резвым турбированным двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 130 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом.
Opel Mokka имеет богатое оснащение и уже мало похож на тот кроссовер, который когда-то продавался в нашей стране официально.
У него матричные фары, адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, есть система распознавания дорожных знаков, обогревы сидений, мультируль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль и многое другое.
Построен новый Opel Mokka второго поколения на платформе PSA Peugeot-Citroen CMP и появился в продаже в 2020 году. Несмотря на родство с «французами», дизайн у кроссовера фирменный опелевский.
Центральный элемент салона — вытянутая панель Pure Panel, состоящая из двух дисплеев.
По информации РГ, стоит кроссовер Opel Mokka второго поколения недешево. Машина 2022 года выпуска, но без пробега обойдется в 3 550 000 рублей.
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Фото: Opel