Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — журнал За рулем

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

Эта модель будет больше и дороже, чем Land Cruiser 300.

Материалы по теме
Toyota представила новый Grand Highlander

Изначально модель Century была флагманским седаном Toyota, и его цена в Японии начинается с умопомрачительных 20 080 000 иен (11 млн рублей).

Лимузин, несомненно, вещь крутая, но все больше покупателей хотят кроссоверы вместо седанов. И Toyota пошла навстречу клиентам.

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Слухи о превращении Century в роскошный кроссовер ходят давно, но последнее время они все больше походят на правду. Японские издания пишут, что новая модель может быть представлена уже в августе этого года.

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

В основу кроссовера ляжет Grand Highlander с силовой установкой Hybrid Max Powertrain.

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

Материалы по теме
Haval H6 едет в Россию — выберите, каким он будет

То есть у машины будут электродвигатели на передних и задних колесах, а также четырехцилиндровый 2,5-литровый двигатель. Мощность гибрида будет составлять не менее 340 л.с.

Роскошный кроссовер будет производиться на заводе компании в Тахаре, который занимается сборкой Лексусов. В модельном же ряду Тойоты новинка окажется выше, чем Land Cruiser 300. И компания намерена продавать новинку по всему миру.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Сarscoops.com

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

Эта модель будет больше и дороже, чем Land Cruiser 300.

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389401Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389400Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389403Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389402Toyota Century — первое фото необычного кроссовера
Toyota Century — первое фото необычного кроссовера

Эта модель будет больше и дороже, чем Land Cruiser 300.

Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389401Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389400Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389402Toyota Century — первое фото необычного кроссовера — фото 1389403Toyota Century — первое фото необычного кроссовера
Наше новое видео
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
3 факта про любимый автобус из детства

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров325
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: