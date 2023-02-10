Изначально модель Century была флагманским седаном Toyota, и его цена в Японии начинается с умопомрачительных 20 080 000 иен (11 млн рублей).
Лимузин, несомненно, вещь крутая, но все больше покупателей хотят кроссоверы вместо седанов. И Toyota пошла навстречу клиентам.
Слухи о превращении Century в роскошный кроссовер ходят давно, но последнее время они все больше походят на правду. Японские издания пишут, что новая модель может быть представлена уже в августе этого года.
В основу кроссовера ляжет Grand Highlander с силовой установкой Hybrid Max Powertrain.
То есть у машины будут электродвигатели на передних и задних колесах, а также четырехцилиндровый 2,5-литровый двигатель. Мощность гибрида будет составлять не менее 340 л.с.
Роскошный кроссовер будет производиться на заводе компании в Тахаре, который занимается сборкой Лексусов. В модельном же ряду Тойоты новинка окажется выше, чем Land Cruiser 300. И компания намерена продавать новинку по всему миру.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Kia Yi — новый кроссовер за миллион: модель оснащается 100-сильным двигателем и может иметь двухцветную окраску кузова.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Сarscoops.com