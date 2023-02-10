Эта модель будет больше и дороже, чем Land Cruiser 300.

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Изначально модель Century была флагманским седаном Toyota, и его цена в Японии начинается с умопомрачительных 20 080 000 иен (11 млн рублей).

Лимузин, несомненно, вещь крутая, но все больше покупателей хотят кроссоверы вместо седанов. И Toyota пошла навстречу клиентам.

Слухи о превращении Century в роскошный кроссовер ходят давно, но последнее время они все больше походят на правду. Японские издания пишут, что новая модель может быть представлена уже в августе этого года.

В основу кроссовера ляжет Grand Highlander с силовой установкой Hybrid Max Powertrain.

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То есть у машины будут электродвигатели на передних и задних колесах, а также четырехцилиндровый 2,5-литровый двигатель. Мощность гибрида будет составлять не менее 340 л.с.

Роскошный кроссовер будет производиться на заводе компании в Тахаре, который занимается сборкой Лексусов. В модельном же ряду Тойоты новинка окажется выше, чем Land Cruiser 300. И компания намерена продавать новинку по всему миру.

Фото: Сarscoops.com