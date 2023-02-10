Продается ВАЗ-2110 без пробега. Цена вам понравится! — журнал За рулем

Продается ВАЗ-2110 без пробега. Цена вам понравится!

Десятое семейство не успело перейти в разряд раритетов. А тут совсем новая машина гораздо дешевле Гранты!

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В подмосковном Орехово-Зуеве на продажу выставили интересную вазовскую «десятку». Темно-зеленый седан никогда не был в эксплуатации, утверждает продавец. По информации из объявления, пробег составляет менее 3 тысяч километров, кузов и салон действительно производят впечатление новых.

Этот ВАЗ-2110 выпущен в 2001 году и все последующие годы, судя по всему, находился без движения. Под капотом — впрысковой двигатель 1.5 мощностью 73 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой МКП.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Продается ВАЗ-2110 без пробега. Цена вам понравится!

Десятое семейство не успело перейти в разряд раритетов, зато это относительно современные автомобили, без проблем доукомплектовываемые кондиционером, обогревами, подогревателем и иными благами цивилизации. А отсутствие культового клейма «капсула времени» на машинах с околонулевыми пробегами способствует вполне вменяемым ценам — указанный экземпляр продают всего за 500 тысяч рублей.

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Источник: Avito.ru

Фото: Avito.ru

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