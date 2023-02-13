Пенсионерка руководила бандой автоподставщиков: вот что она придумала

В Подмосковье, преимущественно в Домодедовском городском округе, на автоподставах промышляла группа людей, возглавляемая пенсионеркой. Именно она разработала схему совершения преступлений и вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка.
Злоумышленники на дорогом внедорожнике выслеживали на дорогах пожилых людей за рулем, обгоняли их и намеренно снижали скорость. Когда будущая жертва обмана начинала их обгонять, бросали в ее машину мелкий предмет, а через некоторое время догоняли и требовали остановиться под предлогом якобы совершенного ДТП. На машину потерпевшего в этот момент незаметно наносилась царапина.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
С помощью сообщника, изображавшего сначала сотрудника правоохранительных органов, а потом и сотрудника автосервиса, водителей убеждали перевести в качестве компенсации за сломанное зеркало несколько десятков тысяч рублей.
Все участники криминального сообщества задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве по шести эпизодам.
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Источник: МВД России
Фото: Pexels
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