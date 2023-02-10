Названы популярные бренды, продажи которых в РФ практически рухнули — журнал За рулем

Названы популярные бренды, продажи которых в РФ практически рухнули

В январе кроссоверы и легковые автомобили B-класса заняли 94% всего авторынка новых машин.

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Тенденция к гегемонии именно этих классов прослеживается уже давно, но вот внутри самих сегментов, как и вообще на авторынке, произошел тотальный переворот. Марки, которые еще недавно числились в лидерах или хотя бы крепких середняках, уже практически завершают свою активность в РФ.

Названы популярные бренды, продажи которых в РФ практически рухнули

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если сравнивать январь 2022 и 2023 годов, в сегменте кроссоверов самое серьезное падение испыталa марка Renault: в начале этого года продано всего 246 машин, и это на 96% меньше, чем годом ранее.

В B-классе такая же ситуация у Chevrolet: лишь 13 проданных автомобилей и минус 97% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, если судить по инфографике, очень похожая ситуация наблюдается и у многих других марок…

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Источник: Автостат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC, «Автостат»

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