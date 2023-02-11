Очень редкий Chevrolet: цена вас удивит — журнал За рулем

Очень редкий Chevrolet: цена вас удивит

Машина не просто долго стояла в гараже, но даже не видела мойки.

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На аукционе eBay продан уникальный экземпляр редкой модели Chevrolet SSR. За автомобиль 2005 года с пробегом 950 миль (1500 км) выручили 49 875 долларов (3,6 миллиона рублей). Примерно столько же в свое время стоил новый SSR в салоне дилера.

Особенность этой конкретной машины в том, что она не просто долго хранилась в гараже, но даже никогда не видела мойки. Кроме того, утверждается, что в помещении, где 18 лет стоял SSR, имеется даже климат-контроль.

Очень редкий Chevrolet: цена вас удивит

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Chevrolet SSR — пикап, созданный в начале двухтысячных на волне популярности машин в ретростиле. Он должен был отдать дань уважения пикапам Chevrolet 40-х и 50-х годов, но потребителям дизайн, видимо, не очень понравился. За время производства было сделано около 24 тысяч экземпляров модели.

Очень редкий Chevrolet: цена вас удивит

Под капотом машины из объявления 6-литровый V8 мощностью 390 л.с. в сочетании с шестиступенчатой ​​механической КП, которая делает данный экземпляр еще более редким.

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Источник: motor1

Фото: eBay

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