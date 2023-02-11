Настоящий краш-тест или компьютерная симуляция? Попробуйте угадать! — журнал За рулем

Настоящий краш-тест или компьютерная симуляция? Попробуйте угадать!

Две истории будут разворачиваться параллельно у вас на экране: в одной части — реальный краш-тест, в другой — его цифровая копия.

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Дают ли современные IT-технологии возможность полностью смоделировать испытания на пассивную безопасность?

Свое бурное развитие компьютерные краш-тесты начали около двадцати лет назад и с тех пор неуклонно прогрессируют — оставаясь, однако, не более чем хорошим подспорьем в полном комплексе испытаний.

На 100% заменить симуляцией реальные тесты производители пока не готовы. Но и они и, уж тем паче, авторы тематических Youtube-каналов, продолжают изучать, насколько близко современный компьютер может повторить реальность.

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В одном из таких видео мы обнаруживаем целую серию различных краш-тестов, выполняющихся параллельно: в одной части экрана — реальный тест, в другой — его цифровая копия.

Испытания самые разные: удары в сминаемый барьер и в бетонную стену, касательный контакт с дорожным ограждением, а также кирпичные стены, работа подвески на неровностях, инциденты с грузовиками и пешеходами... Отдельно показана работа подушек безопасности, которую тоже удалось смоделировать. И, кажется, довольно точно!

Видео: Youtube / BUG-MAN-FR

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