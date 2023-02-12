Держитесь крепче: очень красивое видео о ралли «Карелия» — журнал За рулем

Держитесь крепче: очень красивое видео о ралли «Карелия»

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Вышел в свет потрясающий видеоролик, посвященный прошедшему недавно Ралли «Карелия».

Соревнование проводилось в конце января в карельской Лахденпохье под эгидой Автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фактически эта гонка традиционно открывает российский раллийный сезон, и каждый год тут действительно есть на что взглянуть. В этом году старт сезона тоже удался. Трасса проходилась в два дня и была поделена на три секции общей протяженностью 305 километров, из которых 121 км пришелся на 10 спецучастков (СУ).

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Время прохождения СУ и учитывалось при определении победителя. Участники делились на несколько зачетов в зависимости от класса автомобиля — мы с вами имеем возможность посмотреть, как тот или иной участок проходится мощной полноприводной иномаркой или видавшей виды Ладой с приводом не переднюю ось. Были и заднеприводные машины — в видео можно заметить пару реплик знаменитой ВАЗ-2105 ВФТС!

Ну а те, кто интересуется или только что заинтересовался темой ралли, могут взглянуть и на полный обзорный репортаж от того же источника.

Источник: Youtube / СКОБАРИ RALLYMEDIA

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