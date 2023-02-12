Держитесь крепче: очень красивое видео о ралли «Карелия»

Рекомендуем разместиться поудобнее и отложить в сторону все дела. Вас ждет почти 8 минут истинного автоспортивного удовольствия.

Материалы по теме На чем ездит чемпион Формулы-1? Раскрыта коллекция Макса Ферстаппена

Вышел в свет потрясающий видеоролик, посвященный прошедшему недавно Ралли «Карелия».

Соревнование проводилось в конце января в карельской Лахденпохье под эгидой Автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фактически эта гонка традиционно открывает российский раллийный сезон, и каждый год тут действительно есть на что взглянуть. В этом году старт сезона тоже удался. Трасса проходилась в два дня и была поделена на три секции общей протяженностью 305 километров, из которых 121 км пришелся на 10 спецучастков (СУ).

Время прохождения СУ и учитывалось при определении победителя. Участники делились на несколько зачетов в зависимости от класса автомобиля — мы с вами имеем возможность посмотреть, как тот или иной участок проходится мощной полноприводной иномаркой или видавшей виды Ладой с приводом не переднюю ось. Были и заднеприводные машины — в видео можно заметить пару реплик знаменитой ВАЗ-2105 ВФТС!

Ну а те, кто интересуется или только что заинтересовался темой ралли, могут взглянуть и на полный обзорный репортаж от того же источника.

Итак, новый автоспортивный сезон стартовал, а вот самые драматичные моменты гонок 2022 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Источник: Youtube / СКОБАРИ RALLYMEDIA