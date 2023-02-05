Самые зрелищные аварии на гонках 2022 года (видео) — журнал За рулем

Самые зрелищные аварии на гонках 2022 года (видео)

Иногда кажется, что современный автомотоспорт перестал быть тяжелейшим испытанием для настоящих мужчин, и гонщики уже рискуют своими жизнями буквально каждый день.

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Но посмотрите свежую видеоподборку инцидентов на соревнованиях со всего мира. В кадре — драматичные кадры гонок в США, Австралии, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Японии, Тайланда, России... Заезды прототипов, туринговых машин, пикапов, а также спидвей, мотокросс, кольцевые мотогонки, ралли, картинг и, конечно, различные формульные классы.

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Особо стоит выделить аварию гонщика Гуаньюя Чжоу на Гран-при Великобритании в июле минувшего года. В результате стартового инцидента Alfa Romeo китайца взмыла в воздух, перевернулась и проскользила по асфальту вверх колесами несколько сотен метров. Сработала защита головы HALO, введенная несколько лет назад. Но по результатам этого инцидента принято решение дополнительно усилить защиту гонщика...

Видео: YouTube / Mr. M

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