Самый народный автоспорт: красивое видео зимнего дрифта на Жигулях

Дрифт в его изначальной, пришедшей из Японии ипостаси — это заезды в управляемом заносе по асфальту на мощных, специально подготовленных спорткарах. А иногда даже построенных с нуля. Такой дрифт в России есть, но куда более массовым стало другое ответвление — то, в котором дрифт стал максимально адаптированным к российским условиям.
Для скольжения по льду не нужна высокая мощность — достаточно заваренного дифференциала заднего моста видавших виды Жигулей. Зато красоты движения в этом действ- не меньше, чем в заездах японских топ-пилотов. Просто взгляните на то, как проходили 21 января в Карабаше (Челябинская область) соревнования «Лужа Дрифт Челлендж» — и убедитесь в этом сами.
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