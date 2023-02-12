Не вечный двигатель: какие автозапчасти покупали россияне в прошлом году

За прошлый год продажи авто- и мотозапчастей онлайн выросли в 3,6 раза.

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Самыми ходовыми автозапчастями в прошлом году стали детали для популярных массовых автомобилей: Lada (на запчасти для машин этой марки приходится 15% продаж автозапчастей на Ozon), Hyundai, Kia и Renault (по 4%), Nissan, Chevrolet и Ford (по 3%).

Для автомобилей Лада россияне чаще всего покупают запчасти для ТО, оптику и кузовные детали. Для Kia — комплектующие системы зажигания и подвески. У владельцев Renault популярны детали двигателя, Chevrolet — электрооборудование.

В целом больше всего за 2022 год выросли продажи деталей рулевого управления — в 8,8 раза по сравнению с 2021 годом.

Не менее активно россияне покупали в прошлом году запчасти для трансмиссии. Самыми популярными здесь стали ШРУСы для всех моделей Lada, пыльники ШРУСа и детали раздаточной коробки. В целом продажи запчастей для трансмиссии выросли на Ozon в 8,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Российские автовладельцы в прошлом году интересовались и многими другими автозапчастями. Быстрее всего, по данным Ozon, росли продажи:

кузовных деталей — рост более чем в 7 раз по сравнению с 2021 годом

системы питания автомобиля — рост более чем в 7 раз

подвески автомобиля — рост в 6,7 раза

отопления и кондиционирования для авто — рост в 6,3 раза

тормозной системы — рост в 6 раз.

Также сильно выросли продажи запчастей к мотоциклам, прицепам и сельхозтехнике. Спрос на мотозапчасти увеличился в 12 раз год к году, в этой категории больше всего покупали стартерные аккумуляторы, зеркала заднего вида и ремкомплекты.

Продажи запчастей для тракторов и сельскохозяйственной спецтехники выросли в 13 раз по сравнению с 2021 годом.

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