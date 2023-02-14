Топ-10 моделей, которые часто продают битыми после ДТП

Статистика основана на данных отчетов, сформированных в январе 2023 года.

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В январе «Автокод» сформировал отчет по продаже автомобилей после ДТП.

Выяснилось, что Kia Rio лидирует в этом списке — 456 отчетов по битым машинам.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В десятку антирейтинга также вошли:

Hyundai Solaris — 336 битых автомобилей

Toyota Camry — 229 шт.

Mercedes Benz E-класса — 199 шт.

Volkswagen Polo — 198 шт.

Lada Vesta — 184 шт.

BMW 5-й серии — 176 шт.

Kia K5 — 166 шт.

Skoda Octavia — 147 шт.

Toyota Land Cruiser — 146 шт.

По маркам «первенство» опять же у Kia — 1287 машин, далее следуют Mercedes-Benz — 866 машин, Toyota — 799 машин, BMW — 793 машины и Hyundai — 732 машины.

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Источник: «Автокод»

Фото: АГН «Москва»