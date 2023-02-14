Топ-10 моделей, которые часто продают битыми после ДТП

В январе «Автокод» сформировал отчет по продаже автомобилей после ДТП.
Выяснилось, что Kia Rio лидирует в этом списке — 456 отчетов по битым машинам.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В десятку антирейтинга также вошли:
- Hyundai Solaris — 336 битых автомобилей
- Toyota Camry — 229 шт.
- Mercedes Benz E-класса — 199 шт.
- Volkswagen Polo — 198 шт.
- Lada Vesta — 184 шт.
- BMW 5-й серии — 176 шт.
- Kia K5 — 166 шт.
- Skoda Octavia — 147 шт.
- Toyota Land Cruiser — 146 шт.
По маркам «первенство» опять же у Kia — 1287 машин, далее следуют Mercedes-Benz — 866 машин, Toyota — 799 машин, BMW — 793 машины и Hyundai — 732 машины.
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Источник: «Автокод»
Фото: АГН «Москва»
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