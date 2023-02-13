Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте — журнал За рулем

Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте

Опубликованы первые фото и характеристики.

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Новый седан Hyundai Solaris появился на индийском сайте компании Hyundai. Поставить автомобиль на конвейер планируется уже этой весной, при этом большая часть машин будет поставляться на экспорт.

В сравнении с предыдущей версией популярного седана, новый получил тонкие световые блоки на стыке капота и радиаторной решетки в стиле старшего Grandeur, рельефные складки на бортах, а также задние фонари с необычным рисунком.

Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в мартеРендер Autocar India
Рендер Autocar India

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Известно, что новые Hyundai Verna/Solaris в Индии будут выпускаться с двумя бензиновыми двигателеми объемом 1,5 л. Первый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механикой или вариатором, а более мощный мотор кроме механики будет еще и в вариации с роботом.

Планируется выпуск седана в четырех комплектациях: EX, S, SX и SX(O) и с девятью вариантами окраски кузова, два из которых будут двухцветными.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Hyundai

Фото: Unsplash, Autocar India

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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

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