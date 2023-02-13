Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте

Опубликованы первые фото и характеристики.

Новый седан Hyundai Solaris появился на индийском сайте компании Hyundai. Поставить автомобиль на конвейер планируется уже этой весной, при этом большая часть машин будет поставляться на экспорт.

В сравнении с предыдущей версией популярного седана, новый получил тонкие световые блоки на стыке капота и радиаторной решетки в стиле старшего Grandeur, рельефные складки на бортах, а также задние фонари с необычным рисунком.

Рендер Autocar India

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Известно, что новые Hyundai Verna/Solaris в Индии будут выпускаться с двумя бензиновыми двигателеми объемом 1,5 л. Первый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механикой или вариатором, а более мощный мотор кроме механики будет еще и в вариации с роботом.

Планируется выпуск седана в четырех комплектациях: EX, S, SX и SX(O) и с девятью вариантами окраски кузова, два из которых будут двухцветными.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Hyundai

Фото: Unsplash, Autocar India