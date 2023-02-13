Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте

Новый седан Hyundai Solaris появился на индийском сайте компании Hyundai. Поставить автомобиль на конвейер планируется уже этой весной, при этом большая часть машин будет поставляться на экспорт.
В сравнении с предыдущей версией популярного седана, новый получил тонкие световые блоки на стыке капота и радиаторной решетки в стиле старшего Grandeur, рельефные складки на бортах, а также задние фонари с необычным рисунком.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Известно, что новые Hyundai Verna/Solaris в Индии будут выпускаться с двумя бензиновыми двигателеми объемом 1,5 л. Первый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механикой или вариатором, а более мощный мотор кроме механики будет еще и в вариации с роботом.
Планируется выпуск седана в четырех комплектациях: EX, S, SX и SX(O) и с девятью вариантами окраски кузова, два из которых будут двухцветными.
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Источник: Hyundai
Фото: Unsplash, Autocar India
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