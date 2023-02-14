Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»

В прошлом году лидировала по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием трех и более автомобилей Иркутская область. По доле таких ДТП среди аварий на дорогах региона в лидерах Красноярский край.
Об этом рассказали в «Росгосстрахе», проанализировав статистику обращений в компанию клиентов по ОСАГО.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В целом по стране на ДТП с тремя и более участниками приходится 7,1% страховых событий. В то же время в Красноярском крае этот показатель существенно выше — 18%. Серьезно он был превышен в 2022 году также:
- в Краснодарском крае — 12,7%
- Иркутской области — 12%
- Республике Алтай — 12%
- Республике Хакасия — 11,8%
- Оренбургской области — 11,3%
- в Санкт-Петербурге — 8,7%
- в Москве — 8,3%
Оказалось, что интенсивность автомобильного потока в регионе вовсе не является основным фактором, который приводит к ДТП с большим количеством участников, отметили аналитики.
Они предположили, что влияние оказывает совокупность факторов: состояние дорог, организация движения, контроль соблюдения скоростного режима и климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах.
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Фото: АГН «Москва»
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