Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»

Речь о ДТП с участием более трех автомобилей.

В прошлом году лидировала по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием трех и более автомобилей Иркутская область. По доле таких ДТП среди аварий на дорогах региона в лидерах Красноярский край.

Об этом рассказали в «Росгосстрахе», проанализировав статистику обращений в компанию клиентов по ОСАГО.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В целом по стране на ДТП с тремя и более участниками приходится 7,1% страховых событий. В то же время в Красноярском крае этот показатель существенно выше — 18%. Серьезно он был превышен в 2022 году также:

в Краснодарском крае — 12,7%

Иркутской области — 12%

Республике Алтай — 12%

Республике Хакасия — 11,8%

Оренбургской области — 11,3%

в Санкт-Петербурге — 8,7%

в Москве — 8,3%

Оказалось, что интенсивность автомобильного потока в регионе вовсе не является основным фактором, который приводит к ДТП с большим количеством участников, отметили аналитики.

Они предположили, что влияние оказывает совокупность факторов: состояние дорог, организация движения, контроль соблюдения скоростного режима и климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах.

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Фото: АГН «Москва»