Перекуп назвал самые удачные модели кроссоверов до 1,5 млн рублей

В кроссоверах люди чувствуют себя безопаснее. У этих автомобилей вместительный багажник, проходимость их выше, что важно в нашей стране, где климат часто меняется.
Так объяснил любовь россиян к этим автомобилям руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Из моделей до 1,5 млн рублей на вторичке он предложил удачные, на его взгляд, модели:
- Renault Duster
- Volkswagen Tiguan
- Nissan Qashqai
- Toyota RAV4
- Nissan Juke
- Hyundai ix35
- Nissan X-Trail
- Opel Mokka
- Nissan Terrano
- Lexus RX 350 (первых годов выпуска)
- Mitsubishi Outlander
- Kia Sportage
- Chevrolet Captiva.
Однако, приобретая кроссовер, покупатель должен быть готов к более дорогому, чем у других моделей, обслуживанию.
Автомобили более мощные, в них появляются дополнительные узлы, стоят другие силовые агрегаты и коробки, колеса большего диаметра, а значит, дороже. В целом, обслуживание кроссоверов обходится дороже. Больше будут затраты на топливо и запчасти. Поэтому покупателю стоит несколько раз подумать, готов ли он за все это платить.
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Источник: «Автокод»
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