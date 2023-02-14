Перекуп назвал самые удачные модели кроссоверов до 1,5 млн рублей

Речь об автомобилях с пробегом.

Материалы по теме Глава Citroen рассказал, когда закончится бум на кроссоверы

В кроссоверах люди чувствуют себя безопаснее. У этих автомобилей вместительный багажник, проходимость их выше, что важно в нашей стране, где климат часто меняется.

Так объяснил любовь россиян к этим автомобилям руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Из моделей до 1,5 млн рублей на вторичке он предложил удачные, на его взгляд, модели:

Renault Duster

Volkswagen Tiguan

Nissan Qashqai

Toyota RAV4

Nissan Juke

Hyundai ix35

Nissan X-Trail

Opel Mokka

Nissan Terrano

Lexus RX 350 (первых годов выпуска)

Mitsubishi Outlander

Kia Sportage

Chevrolet Captiva.

Однако, приобретая кроссовер, покупатель должен быть готов к более дорогому, чем у других моделей, обслуживанию.

Автомобили более мощные, в них появляются дополнительные узлы, стоят другие силовые агрегаты и коробки, колеса большего диаметра, а значит, дороже. В целом, обслуживание кроссоверов обходится дороже. Больше будут затраты на топливо и запчасти. Поэтому покупателю стоит несколько раз подумать, готов ли он за все это платить.

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Источник: «Автокод»