Перекуп назвал самые удачные модели кроссоверов до 1,5 млн рублей — журнал За рулем

Перекуп назвал самые удачные модели кроссоверов до 1,5 млн рублей

Речь об автомобилях с пробегом.

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В кроссоверах люди чувствуют себя безопаснее. У этих автомобилей вместительный багажник, проходимость их выше, что важно в нашей стране, где климат часто меняется.

Так объяснил любовь россиян к этим автомобилям руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Из моделей до 1,5 млн рублей на вторичке он предложил удачные, на его взгляд, модели:

  • Renault Duster
  • Volkswagen Tiguan
  • Nissan Qashqai
  • Toyota RAV4
  • Nissan Juke
  • Hyundai ix35
  • Nissan X-Trail
  • Opel Mokka
  • Nissan Terrano
  • Lexus RX 350 (первых годов выпуска)
  • Mitsubishi Outlander
  • Kia Sportage
  • Chevrolet Captiva.

Однако, приобретая кроссовер, покупатель должен быть готов к более дорогому, чем у других моделей, обслуживанию.

Автомобили более мощные, в них появляются дополнительные узлы, стоят другие силовые агрегаты и коробки, колеса большего диаметра, а значит, дороже. В целом, обслуживание кроссоверов обходится дороже. Больше будут затраты на топливо и запчасти. Поэтому покупателю стоит несколько раз подумать, готов ли он за все это платить.

Источник: «Автокод»

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