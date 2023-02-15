Что будет, если не уведомить ГИБДД о смене места жительства

При смене места жительства гражданин обязан уведомлять об этом ГИБДД для внесения изменений в свидетельство о регистрации ТС. Только вот делают это далеко не все, что, в свою очередь, может повлечь за собой ряд проблем, предупредил руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов.
По его словам, если не зафиксировать обновленные данные в ГАИ, можно упустить информацию о назначенном взыскании.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Он пояснил, что различные постановления по делам административных правонарушений ведомство направляет по старым адресам и, соответственно, ни лицо, ни организация не знают о наличии такого штрафа.
По истечении какого-то периода времени, когда штраф не был оплачен, возбуждаются новые административные производства, начисляются исполнительские сборы. Для юридического лица — 1 тысяча. Для юридического — 10 тысяч рублей.
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Источник: Говорит Москва
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