Дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили с пробегом

Спрос на такие машины растет — ожидается, что в этом году продажи увеличатся на 40%.

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В 2022 году цены на российском рынке подержанных автомобилей на некоторые модели поднимались более чем на 50%, по данным «Автостата».

Сейчас их стоимость стабилизировалась, и причин для ее резких скачков нет, поскольку сейчас в стране нормализуется рынок новых авто и идет наращивание производства, говорят в Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Основной сегмент, который составляет больше половины рынка автомобилей с пробегом в России, имеет среднюю стоимость 1,5–1,6 млн рублей, и она кардинально не менялась в течение прошлого года и меняться не будет. Но и предпосылок для снижения цен тоже нет.

Хотя есть и иное мнение — хороших машин с пробегом на рынке остается все меньше, спрос есть, значит на них будут расти цены. Под хорошими подразумеваются автомобили, у которых было не более одного-двух владельцев, небольшие повреждения или без них, дилерское обслуживание и солидная комплектация. Спрос на такие авто повышенный и в продаже их немного. На такие машины цены вырастут, в среднем, на 10%.

Сейчас парк автомобилей с пробегом в России составляет около 50 млн штук.

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Источник: ТАСС

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