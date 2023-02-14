Зимние щетки: проверили, не врет ли реклама

Они якобы эффективно справляются с обильными осадками и обледеневшими участками стекла, а состав сохраняет эластичность и обеспечивает хорошее прилегание даже в сильные морозы...

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Но насколько такие щетки полезны на самом деле? Мы спросили об этом подписчиков «За рулем» в Viber — и оказалось, что у многих из них есть опыт и есть что сказать по вопросу.

Есть среди них те, кто приобрел зимние щетки и разочаровался в них — но таких меньшинство, всего 6% из почти 4 тысяч ответивших.

Чуть более многочисленная группа (13%) не пользовалась зимними щетками, но собирается попробовать.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Множество людей (32%) уже попробовали — и считают, что от стеклоочистителя, оснащенного специальными щетками, зимой гораздо больше толку. Но почти половина респондентов (49%) никогда не пользовались зимними щетками и не собираются этого делать...

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