Власти рассказали, куда поедут 3 тысячи Москвичей

Автомобили распространят по всей стране уже в ближайшее время.

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«Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение по графику поставок на 2023 год. В парки такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время поступит 3 тысячи автомобилей Москвич 3.

Благодаря перезапуску производства на заводе в Москве компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять свои парки.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Только для московского рынка этим сервисам требуется от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин в год.

Водители такси оценят практичность автомобиля: бесключевой доступ, дорожный просвет, защитную пластиковую накладку по периметру нижней части кузова, хорошую обзорность за счет крупных боковых зеркал и остекления. А вместительный багажник Москвича 3 позволит без труда разместить большие чемоданы.

У пассажиров второго ряда есть подлокотник с двумя подстаканниками, USB-разъемы для зарядки электронных устройств, крепления для детских автокресел и много места для ног. Широкие дверные проемы обеспечат удобную посадку в автомобиль.

В этом году «Москвич» выпустит 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. — с электродвигателем.

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Источник: Телеграм/Завод «Москвич»

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