Мигрант спалил гараж автогонщика: ущерб превысил 200 млн рублей — журнал За рулем

Мигрант спалил гараж автогонщика: ущерб превысил 200 млн рублей

Автомобили восстановлению не подлежат.

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В Новосибирске арестовали иностранца, который поджег гараж с машинами на 200 млн рублей, говорится на сайте Заельцовского районного суда.

«Судом принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия — на 1 месяц 29 суток, то есть до 09.04.2023».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Гараж и коттедж на Дачном шоссе, принадлежащий семье предпринимателя и автогонщика Дмитрия Матвеева, сгорел 9 февраля 2023 года. Огнем уничтожено 10 автомобилей: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

Источник: АиФ

Фото: Unsplash, depositphotos.com

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