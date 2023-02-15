Мигрант спалил гараж автогонщика: ущерб превысил 200 млн рублей

В Новосибирске арестовали иностранца, который поджег гараж с машинами на 200 млн рублей, говорится на сайте Заельцовского районного суда.
«Судом принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия — на 1 месяц 29 суток, то есть до 09.04.2023».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Гараж и коттедж на Дачном шоссе, принадлежащий семье предпринимателя и автогонщика Дмитрия Матвеева, сгорел 9 февраля 2023 года. Огнем уничтожено 10 автомобилей: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: АиФ
Фото: Unsplash, depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.