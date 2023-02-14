Эксперт назвал кроссовер, который не стоит покупать - потом не продадите

И ведь этот Cadillac, в сущности, неплохой автомобиль.

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Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассмотрел несколько кроссоверов, с перепродажей которых могут возникнуть проблемы.

Не всегда проблема кроется в недостаточном качестве или низкой надежности. Cadillac ХТ5, судя по отзывам владельцев, серьезных просчетов в конструкции не имеет. «Потеющая» оптика и сверчки в дорогом салоне в данном случае не в счет.

Но вот сама марка у нас не шибко популярна, и потому люди боятся брать ХТ5 из-за возможных проблем с расходниками и запчастями. Еще один момент — единственный двигатель: могучий 3.6 выдает 314 л.с. и способен разорить на транспортном налоге.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

К тому же машины 2016 года стоят около 2,5 млн рублей, что сравнимо с одноклассниками, а вот более свежие, после рестайлинга 2020-го, тянут уже на 4 млн минимум, что потенциального покупателя отпугивает еще сильнее.

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Фото: Cadillac