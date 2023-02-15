Культовая модель, хорошее состояние, недорого: на продажу выставили крутой внедорожник — журнал За рулем

Культовая модель, хорошее состояние, недорого: на продажу выставили крутой внедорожник

Причина продажи раскрывается в последней строчке объявления. И это не имеет отношения ни к состоянию автомобиля, ни к его истории, ни к документам.

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В Ульновске на продажу выставили огромный Chevrolet Suburban 1995 года. Это чистокровный «американец»: V8 5.3, 299 «лошадей» (вместо родного 250-сильного 5,7-литрового блока установлен мотор следующего поколения), автомат, полный привод.

Несмотря на недетский пробег в 200 тысяч километров, состояние кузова, судя по фото, можно оценить как очень неплохое. В частности, рама почти не имеет следов коррозии. Кузов, как пишет хозяин, пару лет назад полностью красился.

По описанию, огромный трехрядный салон перешит и находится в достойных кондициях. Тормоза — более цепкие, чем штатные: тюнинговые, от Cadillac. И да, чтобы водить эту махину, достаточно прав категории В. 

Единственная ложечка дегтя: монстр продается на «штампах» 18", красивые колеса с дисками 24" проданы отдельно. Зато в подарок при покупке машины идет полный 180-литровый бак бензина.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Культовая модель, хорошее состояние, недорого: на продажу выставили крутой внедорожник

И это похоже на очень чувственный финальный аккорд. Ведь мы добрались до последней строчки объявления, которая, по всей видимости, раскрывает причину продажи: помимо прямой продажи рассматривается «обмен на доналоговый авто»...

Источник: Avito.ru

Фото: Avito.ru

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