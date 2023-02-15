Б/у авто из Южной Кореи: поставки в Россию резко выросли

Средняя стоимость экспортированного в Россию автомобиля, уже имевшего владельца, в 2022 году составила 29,2 тыс. долларов, что в 4 раза больше, чем в среднем по всем странам.

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Экспорт подержанных автомобилей из Республики Корея в Россию в 2022 году вырос в 12,6 раза (в денежном выражении) по сравнению с предыдущим годом, написала газета «Чунан ильбо» со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

В 2021 году в России было продано автомобилей с пробегом из Кореи на 45,34 млн долларов, а в 2022-м уже на 572,76 млн долларов.

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Количество поставленных автомобилей выросло в 8,3 раза: с 2358 автомобилей в 2021 году до 19 626 в 2022 году.

Владелец компании по продаже подержанных авто Син Хён До объясняет такой всплеск тем, что со второго квартала 2022 года автопроизводителям США и Европы запретили экспортировать продукцию в Россию, поэтому авто с пробегом повезли из Японии и Кореи.

В 2021 году средняя цена пригнанной из Республики Корея в Россию машины составила 19,2 тыс. долларов, а в 2022-м — уже 29,2 тыс. долларов.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге перестал работать в марте прошлого года, формальной причиной называли сложности с поставками комплектующих из-за санкций. В декабре появлялись сообщения, что предприятие возобновило работу и выпускает кузова для Hyundai Solaris, но предназначены они исключительно для сборочной площадки в Казахстане.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash