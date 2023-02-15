Volkswagen подразнил автолюбителей загадочной новинкой — журнал За рулем

Volkswagen подразнил автолюбителей загадочной новинкой

Тизеры обычно и так мало что показывают, но в этот раз VW довел мастерство до совершенства.

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Поскольку Volkswagen опубликовал короткий ролик в запрещенной сети, просто перескажем, что на нем, да и на самом деле, не увидев, вы мало что потеряете.

Видео начинается с просьбы включить звук. На самих кадрах мелькают колеса модели и нижняя часть закамуфлированного кузова. Судя по высоте шасси, это кроссовер. Спереди находится типичная для VW световая полоса, соединяющая фары друг с другом.

Volkswagen подразнил автолюбителей загадочной новинкой

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На картине почти ничего не видно, только слышно, что автомобиль едет по снегу и льду. Даже может показаться, что слышен звук двигателя внутреннего сгорания, но полной уверенности нет.

Теперь автоэксперты ломают голову — что это, обновленный Touareg или все-таки Tiguan?

Ясно одно: производитель достиг нужного эффекта — все заинтригованы.

Видео сопровождается подписью: «Вскоре…! Следите за обновлениями!»

Известно, что новый Volkswagen Touareg будет официально представлен в начале мая.

Источник: Сarscoops

Фото: Unsplash, Volkswagen

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