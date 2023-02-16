«Направляющие островки»: что это такое и как будут наказывать за остановку на них — журнал За рулем

«Направляющие островки»: что это такое и как будут наказывать за остановку на них

С 1 марта вступают в силу изменения в ПДД.

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В Правилах появилось новое понятие — «Направляющие островки». Это элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Он расположен на одном уровне с проезжей частью либо приподнят над ней.

Теперь в ПДД прописано, что на таких островках остановка запрещена. Ранее такого запрета не было, что вызывало многочисленные споры. Запрещалось останавливаться только на островках безопасности, предназначенных для остановки пешеходов, пересекающих проезжую часть.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В отличие от островков безопасности, новые направляющие островки подобную функцию не выполняют. Они служат для того, чтобы сделать слияние или разделение транспортных потоков более удобным.

Что же изменится для автомобилистов с 1 марта? Теперь и за остановку на направляющих островках вполне закономерно можно будет получить штраф 500 рублей. А для городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга штраф вырастает до 2500 рублей. Кроме того, местное законодательство позволяет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили на штрафстоянку.

Источник: ПДД Мастер

Фото: depositphotos.com

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