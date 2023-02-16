Потрясающий финал: смотрите, чем могут быть опасны трамвайные рельсы

Это случилось вечером 12 февраля в Санкт-Петербурге. На пересечении Товарищеского проспекта с улицей Коллонтай один из автомобилей заскочил на трамвайные рельсы, в результате чего его сильно подбросило. Имело ли место превышение скорости, источник не сообщает. Но последствия контакта с рельсами оказались плачевными.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Машину швырнуло в воздух, а на приземлении дестабилизированный автомобиль водитель «отловить» не смог. Автомобиль сначала снес металлическое ограждение, а затем перевернулся. К счастью, для находящихся внутри все окончилось без серьезных травм.
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Фото: скриншот видео VK
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