Потрясающий финал: смотрите, чем могут быть опасны трамвайные рельсы — журнал За рулем

Потрясающий финал: смотрите, чем могут быть опасны трамвайные рельсы

Если вы подумали, что «потрясающий» — это фигура речи, то вы ошиблись. Впрочем, водитель этого автомобиля ошибся (и был потрясен) куда серьезнее.

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Это случилось вечером 12 февраля в Санкт-Петербурге. На пересечении Товарищеского проспекта с улицей Коллонтай один из автомобилей заскочил на трамвайные рельсы, в результате чего его сильно подбросило. Имело ли место превышение скорости, источник не сообщает. Но последствия контакта с рельсами оказались плачевными.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машину швырнуло в воздух, а на приземлении дестабилизированный автомобиль водитель «отловить» не смог. Автомобиль сначала снес металлическое ограждение, а затем перевернулся. К счастью, для находящихся внутри все окончилось без серьезных травм.

Видео: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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